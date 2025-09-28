Upadła piramida finansowa CoinPlex. Tak (nie) reagowały organy państwa...
CoinPlex okazał się piramidą finansową. Sprawą zainteresowały się KNF, UOKiK, CBZC oraz Prokuratura. Co zrobiły poszczególne instytucje, żeby powstrzymać proceder? I na jakim etapie?Ruryk
Zadzwonili do mnie na stacjonarny poważni przedstawiciele Głównej Giełdy Kryptowalutowej, zaproponowali mi bardzo korzystną ofertę, więc szybko wziąłem kredyt hipoteczny (który pomogli mi uzyskać), a pieniądze zarabiają się jak szalone.
Dzwonią co tydzień i składają szczegółowe raporty z zysków.
W każdej chwili mógłbym pieniądze wyciągnąć, ale tylko głupi by to zrobił skoro każdego miesiąca zyskuje minimum 10-20%.
Za pięć lat pełna niezależność finansowa i życie z odsetek.
No ale
Już jak słyszałem ludzików w swojej robocie kiedy stopy procentowe były w okolicach zera to były teksty typu "no tylko idiota nie weźmie teraz kredytu jak dają niemal za darmo". A rok później CYK taka rata z kredytu po podniesieniu stóp
Odradziliśmy mu ale co zrobił faktycznie to nie wiadomo - był podjarany niesamowicie.
