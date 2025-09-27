Wszystkich nawalonych jak stodoła zwozić przez miesiąc do "pracowników Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich" - kazać pracownikom myć z gówna alkoholików, szarpać się z agresorami, opiekować się zarzyganymi, itd.



Po miesiącu przeprowadzić ankietę i sprawdzić czy ich odczucia związane z obcowaniem z pijaczynami się zmieniły - czy chcą kulturalnie walczyć o godność "pacjenta" dalej i pokazać jak się to robi, czy jednak wracamy do izb wytrzeźwień.