Tu przestajesz być człowiekiem. Szokujący raport o izbie wytrzeźwień
Upokarzanie, bicie i dehumanizacja - tak zdaniem pracowników Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wyglądała rzeczywistość pacjentów trafiających do łódzkiej izby wytrzeźwień. Co znalazło się w dokumentacji pacjentów, a co nagrały kamery? Zamiatanie pod dywan?ken-wawa
Komentarze (92)
najlepsze
w czym problem by brak nagrań i zeznanie pijanego by traktowane jako fakty, który polityk trafić musi na izbę wytrzeźwień by szybko uporządkowano temat braku monitoringu?
tłumaczenie że gdzieś nie było kamer w ustawie traktować jako zaniedbanie dyrektora i konsekwencje służbowe to jest takie proste.
Dyskomfort często bywa motorem zmiany u osoby uzależnionej. Inaczej będzie ktoś taki pił do usranej śmierci.
@Sinti: jak ktoś trafia na wytrzeźwiałkę to znaczy że już jest recydywą w piciu. To tak jakby próbować zresocjalizować Słowika albo Parasola z Pruszkowa.
Po miesiącu przeprowadzić ankietę i sprawdzić czy ich odczucia związane z obcowaniem z pijaczynami się zmieniły - czy chcą kulturalnie walczyć o godność "pacjenta" dalej i pokazać jak się to robi, czy jednak wracamy do izb wytrzeźwień.
@PiszeCzasen: chyba przeciwnie, są agresywni, rzucają się, grożą, srają i rzygają.
Już naprawdę, tak potrafisz sobą manipulować, że nie wiesz jak wygląda pijany człowiek po którego musiała policja przyjechać?
Myślisz, że są to miłe chłopaki, po jednym piwie, które chcą porozmawiać i zostali zgarnięcia siła przez policje? XD
Wiadomo, bardziej wierzysz TVN niż własnym oczom xD
@An-Dagda: No tak, bo przecież policja nie ma robić tylko alkoholików pilnować, gdzie i tak w mniejszych miejscowościach nie ma Izby Wytrzeźwień i alkusy lądują na dołku.
@tamlinek: Tam odchodzą rzeczy za które miał by zarzuty karne rolnik robiący takie rzeczy świniom... cokolwiek społeczeństwo chce uzyskać w tym przybytku to raczej działa to przeciwskutecznie
@tojestmultikonto: wiesz, zawsze można wypić mniej
@tojestmultikonto: no i gdzie tu sens? Jeśli już to policja powinna go odwieźć do domu. W końcu policja powinna być po to żeby pomagać, a nie po to żeby się jej bać i z nią walczyć
Czasami gdy widzisz patologię to "nóż się w kieszeni otwiera" - nie powinien, ale czasami tak się dzieje....
@Nick7C5: XDDDDDD to jest tok myślenia alkoholika który zawsze znajdzie jakąś okazję żeby się n-----ć
@Nick7C5: wiesz że w taki sposób alkoholicy sobie właśnie chlanie tłumaczą? może (zaznaczam może) powinieneś sprawdzić czy i Ty tak nie robisz. Bo jak sposobem na traumy jest a-----l to jest bardzo źle.