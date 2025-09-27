Na białostockim parkingu wylądował balon przemytników
W parkingu w Białymstoku wylądował balon załadowany papierosami bez akcyzy. Drugi odnaleziono w pobliskiej miejscowości.MechanicznyTurek
Jest możliwe, że ten jeden balon, był celowo tak puszczony, by odwrócić uwagę od większego transportu.