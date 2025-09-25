Obligatoryjne więzienie za kryptowaluty w Polsce
Kontrowersyjna poprawka do ustawy o kryptoaktywach: obligatoryjne więzienie minimum 6 miesięcy za działalność bez licencOtokrypto
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Kontrowersyjna poprawka do ustawy o kryptoaktywach: obligatoryjne więzienie minimum 6 miesięcy za działalność bez licencOtokrypto
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (31)
najlepsze
Pamiętajcie, ponad 100 pogryzień dziennie to nie jest problem.
@Z_d--y_strzelec: Nie ma większej niegodziwości ze strony obywatela niż próba odstawienia się od Skarbu Państwa lub jego wydymania. ¯\(ツ)/¯
No ale właśnie o to chodzi jak jest interpretowane w naszym prawie "świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów". Stworzysz mema na pump.funie i pyk grzywna 5 mln i więzienie 2 lata bo nie masz licencji.. Dołożysz kasę w jakiś lending albo poola LP i pyk kara. Chodzi o to, że oni starymi przepisami próbują regulować rynek, którego nie da się tymi przepisami dobrze wyregulować. Ta ustawa jest pełna takich bubli.