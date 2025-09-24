Ukraińcy weszli na teren wodociągów, a Kanał Zero ma pretensje do policjantów.
W Krakowie Ukraińcy weszli na teren wodociągów.@KanalZeroPL dał się chyba nieco ponieść... Media szaleją, bo ich zdaniem Policja "popłynęła" w tej sprawie. Ale czy na pewno? Seria pomyłek, niedokładności i brak zwrócenia uwagi na istotne szczegóły sprawy, spowodowały kompletne wypaczenie obrazuPieknyWojciech
Ja się zastanawiam, że można byłoby zrobić coś dobrego i spróbować uwalić kanał tej patologii. To jest po prostu pożyteczny, ruski idiota. A jakieś "audyty" prywatnych biznesów to już w ogóle skandal. Janusz powinien sobie robić audyt swojej łazienki i na showupie puszczać strimy swojej karyny, jeśli tak pasjonuje go
A co do "audytów prywatnych biznesów" to skandal bo chodzi po publicznej przestrzeni i nagrywa to do
Co do zasady takie obiekty współcześnie bezobsługowe, sterowane i monitorowane zdalnie, i z tego powodu są zwykle zamknięte na cztery spusty, bo tam nikogo nie ma ( ͡° ͜ʖ ͡°) Więc zasadnicze pytanie brzmi jak oni weszli
https://wykop.pl/link/7797931/policja-mowila-o-zagubionych-turystach-ktorzy-nie-robili-zdjec-kamery-nagral
Policja mówiła o "zagubionych turystach, którzy nie robili zdjęć". Kamery nagrał
Także, za takie akcje nieważne czy byli turystami, karynami czy
tak się kończy atakowanie służb bezpieczeństwa za to że starają sie kontrolować podejrzanych typów
brawo kałdytorze