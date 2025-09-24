Nie zapominajmy, że gdyby nie nagranie z kamerki które trafiło do internetu i wywołało prawdziwy skandal - to nikt by się o tym wypadku nie dowiedział, majtczak chodziłby dzisiaj wolny i nawet przez sekundę by nie pomyślał o osobach które z jego winy spłonęły żywcem. Ten milion to byłaby jedyna jego strata.