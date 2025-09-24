Jak ojciec Sebastiana M. stracił milion złotych. Nieoficjalne ustalenia
Właścicielem pojazdu był Jarosław M., ojciec Sebastiana. I choć wystąpił o odszkodowanie, będzie się musiał obejść smakiem. Jak nieoficjalnie ustalił "Fakt", ubezpieczyciel oddalił jego roszczenia.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (71)
Po wyroku w 2027 roku okaże się, że wyjdzie w 2028 o ile skarb państwa jeszcze nie będzie mu musiał wypłacać odszkodowania ¯\(ツ)/¯
https://epoznan.pl/news-news-167987-jest_wyzszy_wyrok_dla_19_latki_ktora_jechala_260_kmh_i_doprowadzila_do_wypadku_w_ktorym_zginal_jej_17_letni_kolega