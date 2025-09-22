Wracamy do sprawy wieloletniego radnego ze Świebodzina, sołtysa Wilkowa i pracownika zakładu wod-kan złapanego na jeździe po pijaku. Samorządowiec nie stracił mandatu, nie został odwołany z funkcji sołtysa a szef gminnej spółki w której pracuje, nie ma zamiaru informować nikogo o czymkolwiek.