OpenAI: chcieli, żeby AI nie kłamała nauczyli ją kłamać lepiej
Naukowcy chcieli zrobić trening, żeby sztuczna inteligencja była szczera i nie miała ukrytych planów. Efekt? AI zamiast przestać kombinować, zaczęła lepiej udawać, że nic złego nie robi.CwanyKot
Komentarze (54)
Dlatego świetnie nadaje się do szybkiego szkicu, pomysłu, czy tłumaczenia trudnych tematów na prostszy język, ale już nie jako "źródło prawdy objawionej".
Myślę, że z czasem pojawią się dobre
@patryk-wuwuw: Czyli AI staje sie powoli nie do odróżnienia od Julki z kolorowymi włosami po gównokierunku.
- Nie, a czemu pytasz?
Też jestem zdania, że to ma być asystent, najczęściej od tej nudnej i żmudnej roboty, której nie chce robić. Typu sprawdzenia mnóstwa dokumentów, tłumaczenia, researchu, draftow, etc.
Ludzie używają tego jak posrani. Nawet maile dostaje już wygenerowane przez AI xD. Z drugiej
niczym piękna kobieta, mająca powodzenie ;)
Autem też nie wjedziecie na pole, ani do kuchni, ale jest przydatne.
Samolot czasem jest uciązliwy, głosny, trzeba być na lotnisku 2 h wcześniej, ale też jest przydatny.
Tak samo ja nauczyłem się korzystać z AI, wiem w czym jest dobry, w czym nie bardzo - i jestem zadowolony, korzystam regularnie. To nie jest magiczne narzędzie