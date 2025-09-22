Nigdy nie zrozumiem głupoty tych bananów którzy z własnej woli prezentują światu swoje wybryki.

Nie powiem, zdarzało mi się w młodości pojechać szybciej niż powinienem ale żeby się tym publicznie chwalić?

Jeszcze pisze ze poszedł 305 ( w co nie wierzę, bo jakby poszedł to by pewnie nagrał i wrzucił).

Z mojego punktu widzenia wszystko co powyżej 220 nawet incedentalnie, na polskich drogach jest mega niebezpieczne i udowodnione powinno kończyć się 3 Pokaż całość