Blisko 300 km/h na autostradzie? Influencer z BMW M3 nagrał swoje "popisy"
Kolejny influencer, który chce by było o nim głośno za sprawą prędkości. Kierowca BMW M3 CS chwali się jazdą z licznikiem wskazującym 263 km/h, a w opisie dorzuca, że "było 305, dalej nie chciał iść".CKM_POLSKA
Komentarze (21)
Nie powiem, zdarzało mi się w młodości pojechać szybciej niż powinienem ale żeby się tym publicznie chwalić?
Jeszcze pisze ze poszedł 305 ( w co nie wierzę, bo jakby poszedł to by pewnie nagrał i wrzucił).
Z mojego punktu widzenia wszystko co powyżej 220 nawet incedentalnie, na polskich drogach jest mega niebezpieczne i udowodnione powinno kończyć się 3
