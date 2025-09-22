Ulga termoizolacyjna jako inwestycja w mieszkanie? Ekspert wyjaśnia czytelnikom
Myślicie że prawo nie działa wstecz? No to się mylicie - ludzie mieli indywidualne interpretacje że klimatyzacje z funkcją grzania można odliczyć w ramach ulgi. A po 2 latach szef KAS zmienia interpretacje z urzędu(!). I odliczenia trzeba zwrócić. Fajne takie prawo, takie nieprzewidywalne.StaryPierdziel
Zmiana prawa i zmiana rekomendacji powinna być datą od której prawo zostanie zmienione.
To tak jakby wprowadzić konieczność jazdy na rowerze w kasku i jednocześnie zacząć karać wszystkich, którzy przed zmianą prawa bez niego jeździli...
Inna sprawa że to chore...
Albo zrujnować sobie życie, porzucić prowadzenie biznesu/bycie mężem/ojcem/pracownikiem i lecieć na ćwiczonka z bycia tarczą mięsną rzuconą na czołgi. Skarbówka już czeka na wasz powrót na wolność aby, bez mydła, zrobić wam rzeczy o których nawet wyborcy biedronia nie marzyli.