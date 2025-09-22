Ponawiam pytanie, jaki jest sens trzymania psów w mieście, a zwłaszcza tych, które noszą cechy agresywnych ras?

Nie ma żadnego, ani jednego powodu, poza egoizmem właścicieli, dla którego można by usprawiedliwić posiadanie tego rodzaju zwierząt.

Jeden pies na 50m^2 to już wzbudza zastanowienie, dwa i więcej na takim malutkim metrażu to czyste szaleństwo i choroba psychiczna, ale najwidoczniej są osoby, które lubią mieszkać w chlewie, w smrodzie i brudzie wraz ze swoimi Pokaż całość