Amstaffy wyskoczyły z auta i rzuciły się na przechodniów
W miejscowości Skórzec dwa psy rasy amstaff wydostały się z zaparkowanego samochodu i zaatakowały 9-miesięczną dziewczynkę i opiekującą się nią babcią. Wcześniej nie odnotowywano u tych zwierząt przejawów agresywnego zachowaniaWincyyyyj
Nie przejmujcie się psiarzami, jak jakiś zacznie skakać, to zrobię mu tu wywiad, jak wygląda jego dzień z psem i zobaczymy, czy będzie taki mądry.
Nie ma żadnego, ani jednego powodu, poza egoizmem właścicieli, dla którego można by usprawiedliwić posiadanie tego rodzaju zwierząt.
Jeden pies na 50m^2 to już wzbudza zastanowienie, dwa i więcej na takim malutkim metrażu to czyste szaleństwo i choroba psychiczna, ale najwidoczniej są osoby, które lubią mieszkać w chlewie, w smrodzie i brudzie wraz ze swoimi