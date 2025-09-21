Polak stracił 50 tysięcy złotych. 36-letni obywatel Ukrainy wydalony z kraju
Policjanci z Działdowa, 16 września przekazali funkcjonariuszom z PSG w Olsztynie 36-letniego Ukraińca. Mężczyzna podszywając się pod pracownika banku, nakłonił obywatela Polski do wypłacenia pieniędzy. Wyłudził od niego 50 tys. zł.Kolekcjoner_dusz
@patryk-wuwuw: Wszystko fajnie, gdyby nie to że większość zatrudnia Ukraińców do obsługi telefonów, bo taniej. Więc dzwonienie do polskiej firmy gdzie słuchawkę odbierze ktoś z ukraińskim akcentem nie jest niczym nadzwyczajnym.