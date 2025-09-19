Litwa kończy demontaż linii energetycznych z Rosją
Litwa oficjalnie zakończyła demontaż ostatnich linii energetycznych łączących kraj z rosyjskim obwodem królewieckim, ostatecznie zrywając energetyczne więzi z Rosją i umacniając swoją integrację z europejską siecią energetyczną.CocoaGrower
A nam jak się zrobi gorzej to się zachód zapłacze i kredy do rysowania po chodnikach zabraknie ( ಠ_ಠ)
Komentarz usunięty przez autora
@krzysztof-labul: chcesz ustanowić jakiś rekord zdobytych minusów?