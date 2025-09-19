Polak w Irlandii skazany za spowodowanie wypadku śmiertelnego i ucieczkę.
Chętnie wykupujecie wpisy o Ukraińcach na drogach w Polsce to tutaj dla odmiany na odwrót. Polak w Irlandii.FeyNiX
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Chętnie wykupujecie wpisy o Ukraińcach na drogach w Polsce to tutaj dla odmiany na odwrót. Polak w Irlandii.FeyNiX
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (28)
najlepsze
@Icouldbeyourmom: Co ty p--------z, po pierwsze "jeżdżenie po alko" nie jest zabronione. Każdy może pojechać sobie samochodem po a-----l. Zabronione jest prowadzenie "po spożyciu alkoholu" oraz "pod wpływem alkoholu" jak już.
Ale złośliwości na bok: co ty p--------z, nagłaśniany jest tutaj każdy taki przypadek. Wszystkie są wykopywane i w każdym jest w dodatkowo
to teraz pomyśl, co w Irlandii napiszą o ukraińcach....
To jakoś w geście sprawiedliwości społecznej, dla kontrastu wrzuciłeś ? Bo żebyśmy sobie, aby czasem nie pomyśleli, że można piętnować tylko ukrów a polaczki za granicą to są super ?
No ale jednak muszę zakopać za ojkofobiczny opis prosto z neuropejskiego skłotu.