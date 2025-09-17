Niemcy chwilowo nie będą zamykać elektrowni węglowych
Propozycja korekty niemieckiej polityki energetycznej w kierunku wstrzymania likwidacji elektrowni węglowych jest sygnałem, że w polityce energetycznej tego kraju racjonalność będzie ważniejsza od klimatycznych celów. Decyzja ta ma charakter chwilowyBiznesalert
@jednorazowka: To tak jak w Polsce podatek Belki, czy podwyżka VAT. Też tylko tymczasowe...
Tymczasem węgiel dalej w grze https://www.wnp.pl/energia/mocarstwo-dodaje-moce-na-weglu-i-jednoczesnie-stawia-na-atom,985136.html
A Donald z Kaczorem posłusznie zalewają kopalnię po kopalni w zamian za kredyty z UE.