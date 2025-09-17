Z rok temu przeczuwałem coś takiego. Niemiecka gospodarka ma duże problemy a europejskie się rozwijają. Więc pod płaszczykiem ekologii rozwalają przemysł w całej Europie żeby finalnie pod koniec się z tego wycofać. A że mają potencjał to ich fabryki złapią drugi oddech i będą przejmować produkcje z innych krajów.

A Donald z Kaczorem posłusznie zalewają kopalnię po kopalni w zamian za kredyty z UE.