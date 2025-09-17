Pamiętajmy że według rosyjskiej historiografii, a więc tak jak większość rosjan ma powiedziane w szkole, i tak to widzi, to było wyzwalanie terenów by nie wpadły w ręce nazistów. Oczywiscie rosyjska historiografia przemilcza że zrobili to w uzgodnieniu z nazistami, i to jak mordowali "wyzwoloną" ludność bo inaczej nie pasowałoby to do narracji