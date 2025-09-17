"17 września 1939. Sowiecki atak rozpoczął IV rozbiór Polski"
"Tego dnia 86 lat temu na rozkaz Stalina na pozbawione obrony tereny wschodniej Rzeczpospolitej ruszyło, według różnych szacunków, ponad pół miliona żołnierzy Armii Czerwonej."paramedix
Komentarze (27)
To byli zwykli bandyci a nie żadni żołnierze i tak należało ich traktować.
@MamByleJakiNick: hola kolego, przegiąłeś troszkę
https://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich-Werner_Graf_von_der_Schulenburg
niewiele dali, a zabrali życie.
Z filmów i książek związanych z 17 września i jego następstwami zawsze przychodzą mi na myśl dwa tytuły. Pierwszy to film dokumentalny „Defilada zwycięzców”, którego autorem jest, co ciekawe, Grzegorz Braun. Drugi, to książka Sergiusza Piaseckiego „Zapiski oficera Armii Czerwonej"