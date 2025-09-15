Jakby ktoś szukał: PY32F002AL15S6TU taka Atmega do zabawy ale 32bit. Jakieś podstawowe peryferia, ale ogólnie to nic nadzwyczajnego. To co na pewno zaskakuje to cena, dawniej słynął z tego że był najtańszym mikroklockiem - 8 centów/szt przy zakupie rolki. Teraz już nie jest tak tani, ale da się znaleźć rolki za 13 centów szt.