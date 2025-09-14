Witam. Nigdy nie prosiłem o pomoc. Bardzo proszę. Dzisiaj w Gdańsku na skrzyżowaniu Elbląska-Tarcice-Miałki szlak obok przystanku 'Błonia 01' jadąc na zielonym świetle nagle zajechał mi drogę Peugeot kombi na 90% model 407 koloru żółto-złoto-zielonkawy wyblakły .o początkowych numerach GND , nie zarejestrowałem numerów rejestracji tego pojazdu, bo byłem w szoku, córka krzyczała ani też żaden ze świadków, nie spodziewaliśmy się, że kierowca nagle ucieknie. Oddalił się z tego skrzyżowania ulicą Elbląską w kierunku Macro i Rafinerii Gdańskiej. Zdarzenie miało miejsce między 15:15 a 15:20 . Byćmoże ktoś z państwa przejeżdżał w tym rejonie w tym czasie i zarejestrował uciekającego sprawcę a co najważniejsze jego samochód. Ma uszkodzenia na długości pojazdu z lewej strony, stracił lusterko i co najmniej jedną listwę. Kierowca około 60tki wzrost około 170 cm. szczupły. Jestem bardzo za wszelką pomoc.