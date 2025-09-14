No i klasyczek, znów narzekanie na "kraj z dykty", bo ktoś nie rozumie, jak działa współczesny świat.



Taki sprzęt jest absurdalnie drogi i używany raz na ruski rok. Jak Ostrawa leżąca rzut beretem od granicy go ma, to po co PSP w Katowicach czy Krakowie ma kupować identyczny i trzymać go w garażu przez 10 lat? To się nazywa Unijny Mechanizm Ochrony Ludności i współpraca transgraniczna. Zamiast wydawać miliony na sprzęt, który będzie Pokaż całość