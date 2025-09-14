Strażacy z Czech jadą Krakowa bo nie ma sprzętu do podniesienia samolotu XD
Polscy strażacy nie mają poduszek ciśnieniowych do podniesienia samolotu więc jadą do nas strażacy z Ostrawy XD Kraj z dykty w którym miliony rozdaje się z KPO na restauracje a na potrzebne rzeczy brakuje kasy.Miguelos
Taki sprzęt jest absurdalnie drogi i używany raz na ruski rok. Jak Ostrawa leżąca rzut beretem od granicy go ma, to po co PSP w Katowicach czy Krakowie ma kupować identyczny i trzymać go w garażu przez 10 lat? To się nazywa Unijny Mechanizm Ochrony Ludności i współpraca transgraniczna. Zamiast wydawać miliony na sprzęt, który będzie
co z tego ze z kpo też dużo się buduje