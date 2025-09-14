Będzin: Agresywne psy zaatakowały starszą kobietę i jej psa
Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielny (14 września) poranek w Będzinie (woj. śląskie). Podczas spaceru 71-letnia kobieta została zaatakowana przez dwa duże psy. Zwierzęta rzuciły się na jej 16-letniego pieska Kajtka.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (29)
Status? W piątek byłem z młodym w galerii w poszukiwaniu telefonu i zaszliśmy do X-Komu. Kto stanął za nami w kolejce? Pan i pani z wózeczkiem a w wózeczku kto?
No tego się musicie sami domyślić niestety, ciekawe czy zgadniecie ( ͡° ᴥ ͡°)
Co najlepsze, albo najgorsze, widuję nie raz.
A przecież żeby daleko nie szukać, gdzieniegdzie na podlaskich wsiach dalej możecie dostać smalczyk z psa jak wiecie
#pdk
@Willux: to tak jak z deweloperami
Psiarze (ci toksyczni) są drudzy na wykopie do "odstrzału" ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Do tego na wsiach ulubione do trzymania "koło" domu. A że w naszym kraju jak w chlewie obsranym gównem to nie dość, że mandaty za takie coś są żadne to szansa na ich otrzymanie jeszcze mniejsza.
Komentarz usunięty przez moderatora
Piesek do utylizacji. Właściciel z oc na pieska pokryje wyrządzone szkody.
Komentarz usunięty przez moderatora