psy w typie owczarka są jednymi z najbardziej agresywnych, o czym w ogóle się nie mówi... szczególnie do innych zwierząt (ptaków/kotów/psów/itp.).

Do tego na wsiach ulubione do trzymania "koło" domu. A że w naszym kraju jak w chlewie obsranym gównem to nie dość, że mandaty za takie coś są żadne to szansa na ich otrzymanie jeszcze mniejsza.