Skoro niektóre kraje UE zamroziły aktywa rosyjskie to może zasadne byłoby opłacić nimi koszta "neutralizacji" zagrożenia jakie stwarza kraj niebędący z nami w stanie wojny? Niech ruscy sami płacą za obsługę, paliwo, koszty rakiet potrzebnych do strącenia ich "zabłąkanych" dronów? No I jeszcze za całą otoczkę związaną z zabezpieczeniem terenu i uprzątnięciem ich chłamu.