Polska poderwała myśliwce. Jest komunikat
"Ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych w regionach Ukrainy graniczących z Polską, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - ostrzega Dowództwo Operacyjne RSZ.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (58)
Na ten moment też kilka samolotów nad Polską jest na pierwszych miejscach obserwowanych. Nieźle.
@Jurand-ze-Spychowa: Dają dyla Robinsonem R44? XD Dlaczego nie Passatem?
"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej naszego kraju i zdecydowanie potępia prowokacyjne i niezgodne z prawem międzynarodowym działania Federacji Rosyjskiej"
https://wiadomosci.wp.pl/przeglosowane-sejm-przyjal-uchwale-dot-naruszenia-polskiej-przestrzeni-powietrznej-7199532159220352a
I cyk, już jesteśmy bezpieczni, a Putin obsrany w bunkrze na Uralu ;-)
