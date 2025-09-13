Antyimigrancki protest w Londynie
Tysiące osób na ulicach Londynu protestują przeciw polityce migracyjnej UK. Mówi się o 3 milionach uczestników ale londyńska policja nie chce podać dokładnej liczbyhelvetica
Ponadto brytyjskie media zarówno w przypadku głównego protestu jak i "antyfaszystowskiej" kontrmanifestacji (wg met 5000 osób) mówią o "tysiącach osób".
Nie sądzę że było tam aż trzy miliony ludzi ale na pewno nie było to sto tysięcy.
Grube piguły Sebastianie.
Nawet w najbardziej przychylnych źródłach nie podają większej liczby niż 200k
Mówi się że protest jest duży i uczestników jest ponad 100k
https://x.com/metpoliceuk/status/1966865162595381627