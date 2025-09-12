Firma z Poznania dostarczała części do dronów wykorzystywanych przez Rosję.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego z Poznania miała sprzedawać części, które trafiały potem do irańskich dronów bojowychelwu
Komentarze (63)
najlepsze
Jest to znany fakt.
Element układu traktora okazuje się "strategicznym komponentem" i wymaga to zniszczenia firmy i zamknięcia trzech osób. Pewnie jakby pracownicy nawet wpadli na pomysł, że to można używać militarnie i poinformowali o tym polskie wojsko albo zaproponowali zakup, to by ich wyśmiano. Ale teraz, znaleziono silniczek z rurką, i "mamy winnych".
Za chwilę się okaże, że dodatkowe foliowe zbiorniki na
@Mamut: Ale handlarz dronami nie będzie miał kremacji w Albanii i dostaniemy jakieś drony, prawda? Prawda? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
U Naszych prokuratorów i sędziów to już chyba zaocznie kara śmierci za zdradę stanu na Muska już została wydana :)
Normalnie państwo z dykty!!!!
@sebasan: Żartujesz. Polscy g@wno-prokuratorzy i g@wno-sędziowie maja odwagę gnębić tylko współobywateli. Nawet jak mają mandacik albo grzywienkę wystawić obcokrajowcowi to lawirują by albo tego nie zrobić albo była mała albo nie przeprowadzić skutecznej egzekucji. To picze bez honoru potrafiące tylko gnębić słabych.
z 10 lat temu do mojego ziomka który prowadzi sklep z elektroniką czyli jakieś kondensatory rezystory itd przyszli podobnie inteligentni tajniacy i stwierdzili że z części które sprzedaje można zbudować b---ę to im powiedział że można ale prędzej naprawią nimi w------r XD
chyba przez pół roku mu po tym robili kontrole wszystkimi możliwymi służbami XD
Nie wiem czy byś kukał w podobnym tonie gdyby taki dron z pompą z "Wsk" spadł na twoją chatkę. Czy wtedy byś nie darł d--y w stylu: "k---a, ja pier.., co za kraj, nikt tego nie kontroluje itd. itp".
Idź do tej rodziny, której dron spadł na dach i powiedz, że ta jedna pompa nie ma znaczenia.
Może
@3majmipiwo: Nie.
Jak sobie zamówisz z aliexpress gumki recepturki i zbudujesz z ich pomocą domowy międzykontynentalny pocisk atomowy i zagrozisz Pekinowi... To dlaczego ten biedny chińczyk przetapiający śmieci na gumki miałby mieć problemy?