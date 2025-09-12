Jeżeli ta firma "spod Poznania" to w czym problem ? Cały zachód, US, nawet Ukraina robi biznes z Puylerem więc o co chodzi ? Gdzie ta afera ? Sala już wiem bo zadaniem Polski jest bycie obrażonym na wszystkich swoich sąsiadów i nie odżywanie się do nich tj. Nie robienie z nimi interesów! To nie etyczne ! Nam nie wolno, niech inni zarabiają na tej wojnie !