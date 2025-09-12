Chiny otworzyły najdłuższy na świecie most podwieszany
Most ma długość 10,3 kilometra, a jego główne przęsło mierzy 1208 metrów. Wieże mostu wznoszą się na wysokość 350 metrów co odpowiada 120-piętrowemu wieżowcowi. Budowa trwała sześć lat.mkk10
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 102
- Odpowiedz
Komentarze (102)
najlepsze
I co to oznacza? Że stać nas! Nawet na fanaberie.
Ale najważniejsze, że to nie jest nasze ostatnie słowo!
Ale nie, lepiej wywalić kasę błoto żeby połechtać sobie ego i duszę.
No i właśnie dlatego Polska jest ciągle w tyle za innymi, bo nasi pionierzy przedsiębiorczości to tak naprawdę w większości idioci. Albo wywalają kasę w błoto, albo sprzedają dochodowe interesy bo już im się nie chce.
Chińczycy opracowali i wprowadzają do sprzedaży technologię i budowane na jej podstawie maszyny służące do spawania promieniem lasera. To już jest w handlu. My mamy elektrody, a oni sprzedają przenośne spawarki laserowe. Ta lista może nie mieć końca.
polskie spawarki laserowe produkowane w Polsce:
https://www.cormak.pl/pl/601-spawarki-laserowe
Jakich to jeszcze technologii nie znamy w Europie? Zaskoczę Ciebie - nawet wychwalane i pokazywane jako przykład chińskiej dominacji pociągi magnetyczne w Szanghaju są niemiecką
@stary_emigrant: Nie przyszło ci do głowy, że technologia doskonale się sprzedaje w propagandzie? Zachodnie gospodarki różnią się od chińskiej tym, że są pragmatyczne: Nikt nie będzie się j---ł ze spawarką laserową tam, gdzie ogarnie to zwykły Janusz w laczkach Kubota elektrodą 3,25.
@JasnyBanan: W Chinach jest kara śmierci za korupcje, u nas legitymacja partyjna. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)