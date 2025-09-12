I będzie po tym wielkim, wielkim super chińskim moście chodzić teraz codziennie milion identycznych, kolektywnych ludzików, robiąc te same, szybkie, automatyczne ruchy, wszyscy w nadziei na awans społeczny, oczywiście nie swój, tylko rodziny. Bo tak robią wszyscy, bo tak każe system, bo taka jest rola mrówki w mrowisku. Wspaniały jest ten wzorzec cywilizacyjny sinofilskich, zachodnich, półautystycznych, pożytecznych idiotów. Nic tylko czekać na chińską hegemonię kulturową ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° Pokaż całość