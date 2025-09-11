Operacja w 11. minucie życia. Noworodek z guzem wielkości serca
W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi doszło do wydarzenia bez precedensu w polskiej medycynie. Interdyscyplinarny zespół lekarzy przeprowadził unikalną operację serca u małej Ali w 11 minucie jej życia. Guz był wielkości jej serca.Makavlani
Komentarze (32)
kurde, gość ledwo zdążył wyjąć
Zmiana sali chirurgicznej na porodówkę( tu mam wątpliwości skoro to cesarka to i tak chirurgia), intubacja zaraz po cesarce, otwarcie klatki u noworodka, usunięcie guza, zaszycie. Samo ustawianie członków w konkretnym miejscu to nie tyle standard ale często stosowana procedura przy tak skomplikowanych operacjach.
To najtrudniejszy moment:
To był otorbiony guz
Postrp medycyny jest ogromny mimo ze na codzien ie zdjemy sobie z tego sprawy
Tak formalnie życie....
@jezinzbezin: skąd wiesz, może z tego dziecka wyrośnie coś więcej niż z ciebie?
@jezinzbezin: No niestety, p------e że ludziom trzeba płacić. I teraz pomyśl, że taki lekarz ratujący życie