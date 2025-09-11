Dlaczego zamknąć, zamiast zrestrukturyzować? Jak się da zaorać do gleby, to da się też usprawnić. My z tego polskiego węgla, przed podatkami i ets mamy najtańszy węgiel w UE. To jest CHORE co robimy. W dwutysięcznych nawet po podatkach mieliśmy najtańszy prąd w UEPolska 2023: Prąd dla gospodarstw domowych mamy najtańszy w Unii - jeśli nie liczyć podatkówZbiór o energetyce: