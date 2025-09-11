Kolejna systemowa dyskryminacja mężczyzn przez Agencję Rozwoju Pomorza
Zgodnie z regulaminem programu WEKTOR - Metropolitalny System Finansowania Kształcenia nieliczni mężczyźni, ale za to każda kobieta kwalifikują się do dofinansowania szkoleń zawodowych. Więcej poniżej.wierchel
Komentarze
- z niepełnosprawnościami
- kobiety
Czy oni sugerują że bycie kobietą to bycie kims gorszym? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Link do wyników konkursu - formularze nie kwalifikujące się - wszystkie z punktacją 0.
W 27 punkcie regulaminu konkursu zawarto ocenę wniosku w formie punktacji.
Jak nie potrafią znaleźć pracy, to won na tiry
Ogólnie to też współczuję tej części kobiet, które tego nie potrzebują, a robi się z nie niepełnosprawne
Uciśnione przez mężczyzn kobiety, aby wyrwać się z piekła męskiej dyktatury, muszą uciekać się do naginania NAWET przy dofinansowania szkoleń.
Gdyby nie brutalna i nacechowana wrogością do kobiet ustawiczna rządza podporządkowania kobiet wobec samców, tych problemów by nie było.
