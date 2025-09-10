Rosyjski dron spadł na teren jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej
Jeden z bezzałogowców spadł na teren jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim na Mazowszu ustaliło RMF FM.Bobito
- 63
Komentarze (63)
@1999 jest relacja dowódcy jednostki
Inna ciekawa rzecz, że drugi dron który spadł w łódzkim był ~20km od bazy kawalerii na Gliniku...
@kab_anos: nie ma w tym nic dziwnego, bo w tym kraju raczej nie znajdziesz miejsca, które nie ma w promieniu 25 kilometrów żadnej jednostki wojskowej, poligonu, czy innego wojskowego obiektu.
SZPICA NATO