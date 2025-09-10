Mieszkam w cyrku. Minister MON mówi, że jest w kontakcie z całym NATO.

Pewnie im opowiada, że nie wie którędy dron wleciał bo nadal nie ma systemu antrydronowego wykrywającego i neutralizującego takie zagrożenia.

- A dlaczego nie ma?

- Bo nie kupiliśmy mordo i nasi poprzednicy też nie!