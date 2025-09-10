Rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny na Lubelszczyźnie
Rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny w miejscowości Wyryki (pow. włodawski) w woj. lubelskim - dowiedział się Polsat News. W nocy z wtorku na środę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce.rybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- 437
- Odpowiedz
Komentarze (437)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
Jadą silne kobiety z błyskawica na twarzy. W końcu kwa wojna.
Pewnie im opowiada, że nie wie którędy dron wleciał bo nadal nie ma systemu antrydronowego wykrywającego i neutralizującego takie zagrożenia.
- A dlaczego nie ma?
- Bo nie kupiliśmy mordo i nasi poprzednicy też nie!