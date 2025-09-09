Ratel....uuuu....najodważniejsze zwierzę świata. Ktoś kto rządzi na dzielni i wszyscy go wolą omijać.

Jemu bez różnicy,lwy,hieny,bawoły,węże...każdy obskoczy wpier.....

Nawet jadowite mu nie straszne,potrafi odespać zatrucie. Sam też potrafi truć, bakterii ma pełen zestaw do wyboru i koloru. Słonik nie wie, z kim ma zaszczyt. Ratel i tak wróci i mu spuści wpierdziel. Powinien się cieszyć, że ich nie było dwóch (wtedy stanowią drużynę i współpracują razem np. jeden podsadza drugiego a drugi Pokaż całość