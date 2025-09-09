Z jaką rodziną jak cała spłonęła żywcem. Pewnie w grę wejdzie zastraszanie, miliony złotych dla dalszych krewnych. Może wypada zrobić zbiórkę na ochronę dla ofiar, aby upewnić się, że nie sprzedadzą się. Dla tego Sebcela musi być minimum 15 lat bezwględnego więzienia. A tam już jego dupka i usta popracują dużo zanim go koledzy z celi podłączą do gniazdka by spłonął żywcem tak jak jego ofiary.