Sebastian Majtczak: sprawca wypadku na A1 chce ugody z rodziną ofiar
Sprawa Sebastiana Majtczaka, oskarżonego o tragiczny wypadek na A1, w którym spłonęła cała rodzina wracająca z wakacji, trafiła do mediacji. Obie strony mają 30 dni na ugodę, zanim ruszy proces mogący zakończyć się wyrokiem skazującym i karą wieloletniego pozbawienia wolnością.
Komentarze (129)
@przemq88: pieniądze, przeprosiny napisane przez mecenasa i zawiasy.
@lavinka, krokodyli.
@dziacha: Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Jedna sprawa to jest zadośćuczynienie rodzinie za śmierć a druga oddzielna sprawa to kara za spowodowanie wypadku. Z artykułu:
@dzester: Brawo. Cieszę się, że w końcu ktoś przyznał, że on NIE MA SZANS na UCZCIWY proces.
Sprawa jest medialna, sędzia pod presją. Nie ma mowy o normalnym procesie.
Współpracował z policją, prokuraturą itd.
Wyraził żal, był na pogrzebie ofiar, zaoferował pomoc rodzinie itd.
Więc teraz prosi o ugodę.
Czego nie rozumiecie?