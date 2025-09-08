Google wycofuje się z obietnicy net
Gigant z Mountain View zsunął swoje klimatyczne hasło z pierwszej strony serwisu do przypisów raportu środowiskowego. Powód? Dane o zużyciu energii i emisjach nie pasują już do narracji o zielonej rewolucji.pixel-nerd
Demokratyczny wybór chyba też byłby oczywisty.
https://theecologist.org/2025/mar/05/digital-marketings-carbon-footprint
To jest następny krok ewolucyjny po dorosłym człowieku używającym kalkulatora, by obliczyć ile to 8+13.
