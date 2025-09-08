Korzystałem raz ale uważam to za bardzo dobrą opcję dla klienta, który zderza się ze ścianą aby odzyskać swoje pieniądze.



Kupiłem kiedyś kilka par butów w oficjalnym sklepie Asics, pomierzyłem, dwa mi nie pasowały to odesłałem... a zwrot dostałem za jedną. W normalnym sklepie kilka maili, jakiś telefon i wszystko ok... no ale nie tutaj - totalny brak osoby z którą można się skontaktować. Albo jakiś chatbot piszący w kółko to samo Pokaż całość