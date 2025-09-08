Co się stanie, gdy powiesz po zakupach "chargeback"? Tajna b--ń klientów
"Czujesz się bezradny, gdy sprzedawca odmawia uznania reklamacji, a ty straciłeś pieniądze? Jest prosty i skuteczny sposób, by je odzyskać nawet bez jego zgody. Wystarczy jedno słowo: chargeback.Jak działa?Z_ostatniej_chwili
Chargeback ma sens w wypadku oszustów, transakcji indywidualnych itp. Bo z tymi nie będziecie chcieli więcej współpracować.
Konto jest też uwalane w samej firmie. Duża ilośc takich zgloszeń to murowana wieksza prowizja czy właśnie wypowiedzenie umowy, więc często wystarczy wspomnieć o o takim zamiarze.
1. Tworzysz wirtualną kartę do JEDNEGO zakupu
2. Płacisz wirtualną kartą za zakup
3. Jak ukazuje sie że np coś było drogo, albo jak kupiliście przez przypadek konto a nie klucz
4. Robicie chargeback na tą właśnie wirtualną kartę, jak dostajecie hajs zamykacie kartę
Nie rozumiem tego argumentu z "zamknięciem karty". Co to konkretnie zmienia dodatkowo? Bez 2FA i tak nie mogą obciążyć jej ponownie na zamkniętej transakcji.
Kupiłem kiedyś kilka par butów w oficjalnym sklepie Asics, pomierzyłem, dwa mi nie pasowały to odesłałem... a zwrot dostałem za jedną. W normalnym sklepie kilka maili, jakiś telefon i wszystko ok... no ale nie tutaj - totalny brak osoby z którą można się skontaktować. Albo jakiś chatbot piszący w kółko to samo
Ale musiałem miesiącami walczyć z Getin Bankiem, aby w ogóle zgodzili się uruchomić tą procedurę. Próbowali mi np. wciskać kit, że dotyczy to tylko kart kredytowych a nie debetowych (choć na stronie MasterCard było napisane coś zupełnie innego). Dopiero pisemna skarga na pracowników ich infolinii zadziałała.
Złożyłem chargeback w Citi za odwołany lot przez Ryanaira w 2020 kiedy to ani pieniędzy ani vouchera Ryanair mi nie oddał.
Citi odmówił chargeback.