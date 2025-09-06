Jak na szczątki planktonu to jest tego zaskakująco dużo. Ale mimo wszystko zasoby kiedyś się skończą. Odpowiedzialna cywilizacja, państwo za wczasu zadba o to, żeby korzystać z OZE. W Polsce ostatnio jest hejt na wiatraki, ale np. na Suwalszczyźnie, pasie brzeżnym Bałtyki bardzo opłaca się je tam stawiać, bo to wiatrzyste regiony. Niemcy jak to Niemcy, zafiksują się nad czymś i chcą to wdrażać w każdym widzialnym dla oka zakątku. Na południu Pokaż całość