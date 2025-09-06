14 lutego 1990 roku zdecydowano się na ryzykowny manewr i zrobiono zdjęcie Ziemi z odległości 6,4 miliarda km. Carl Sagan w książce"Błękitna kropka" tak odniósł się do zdjęcia:



"Spójrz ponownie na tą kropkę. To Nasz dom. To my. Na niej wszyscy, których kochasz, których znasz. O których kiedykolwiek słyszałeś. Każdy człowiek, który kiedykolwiek istniał, przeżył tam swoje zycie. To suma naszych radości i smutków. To tysiące pewnych swego religii, ideoligii i doktryn Pokaż całość