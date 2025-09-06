5 września 2025r. minęło 48 lat od wystrzelenia w kosmos sondy Voyager 1
Na oficjalnej stronie NASA można sprawdzić status instrumentów, aktualną odległość od Słońca i Ziemii oraz prędkość - w powiązanych link do "widoku" z Voyagera na Układ Słoneczny.MajsterZeStoczni
"Spójrz ponownie na tą kropkę. To Nasz dom. To my. Na niej wszyscy, których kochasz, których znasz. O których kiedykolwiek słyszałeś. Każdy człowiek, który kiedykolwiek istniał, przeżył tam swoje zycie. To suma naszych radości i smutków. To tysiące pewnych swego religii, ideoligii i doktryn
Poniżej pełny tekst Sagana
From this distant vantage point, the Earth might not seem of particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here, that's home, that's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and
@111aaa111: jak to mawiał Bob Ross "Nie ma błędów, są tylko szczęśliwe, małe wypadki" ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Tak czy siak tam chyba nie ma podanej całej sekwencji genomu, tylko sama struktura
- Dzień dobry, mam tutaj sondę Voyager wysłana w latach 70-tych, została sprowadzona w 2150 roku, kupiłem ja na wyprzedaży, chciałbym ja sprzedać za 500 000 $
- to naprawde super gadżet, ale nie wiem czy moge ci tyle zapłacić, czy moge zadzwonic do mojego eksperta od kosmicznych elektrosmieci zeby pomógł mi z wyceną?
1. Po tych ponad czterdziestu latach pokonaliśmy dopiero niecały 1 dzień świetlny. A przecież do najbliższej gwiazdy mamy około 4 lat świetlnych
2. Przez kolejne około 30 000 lat nie spotka na swojej drodze nic. Zupełnie nic.
W kontekście podróży kosmicznych, my ledwo przekroczyliśmy próg. Ciekawe czy kiedyś ludzie zapomną o Voyagerach? Albo może kiedyś zrobimy ten kosmiczny skok i odnajdziemy je gdzieś tam?
@mprzemek: I prawdopodobnie rozłozy sie w tym czasie na pył