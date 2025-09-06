UE-MERCOSUR czyli jak sprzedać pestycydy tam gdzie są zakazane
Co prawda umowa handlowa z MERCOSURem nie obniży cen żywności tylko napełni kieszenie sieci handlowych i przemysłu, ale za to społeczeństwo dostanie wybór szerokiego wachlarza żywności pełnej pestycydów zakazanych w Europie.wojtoon
Komentarze (31)
Niemcy się cieszą bo oni rolnictwa praktycznie nie mają a resztę krajów mają w dupie.
@nga_plz: Daleko idące domysły. Jakoś kiepsko widzę fawele ustawiające się w kolejkach po nowe ID.4 za 200.000 PLN. Tym bardziej nie widzę sensu pakowania się w umowy z mrecosurem, żeby ratować motoryzację...kiedy VW ma obecnie cztery fabryki w samej Brazylii.
Myślę, że oni chcą opychać inne bambety. Leki, wspomnianą chemię rolniczą, maszyny rolnicze, maszyny przemysłowe, linie produkcyjne itd. Rzeczy których tam za bardzo nie mają,
1. Od kiedy liczba gospodarstw mówi coś o wolumenie produkcji? W Polsce jest zarejestrowanych ponad 1.2 MILIONA gospodarstw - czy to oznacza, że mamy PIĘĆ RAZY WIĘKSZĄ produkcję żywności w porównaniu z Niemcami?
2. Od kiedy podaż samochodów zwiększa popyt na nie? Niemcy wspaniałomyślnie liczą na spadki cen aut w ameryce południowej i co za tym idzie mniejsze dochody na każdej sztuce?
Sam nie jestem za banowaniem np ciśniętego przez szurów glifosatu bo nie udowodniono jednoznacznie jego szkodliwości, ale ATRAZYNA???
Przecież to g---o jest skuteczniejsze w zamianie płci niż blokery. Atrazyna blokuje produkcję
A może przeniosło po to, żeby po prostu więcej zostało w kieszeni dystrybutora?
A może jeśli ktoś przywiezie skażony pestycydami chleb z argentyny i będzie miał do wyboru sprzedać go za 2zł, albo jak wszyscy za 5zł...to sprzeda go za 4,90zł bo po co