1. Od kiedy liczba gospodarstw mówi coś o wolumenie produkcji? W Polsce jest zarejestrowanych ponad 1.2 MILIONA gospodarstw - czy to oznacza, że mamy PIĘĆ RAZY WIĘKSZĄ produkcję żywności w porównaniu z Niemcami?2. Od kiedy podaż samochodów zwiększa popyt na nie? Niemcy wspaniałomyślnie liczą na spadki cen aut w ameryce południowej i co za tym idzie mniejsze dochody na każdej sztuce?