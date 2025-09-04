1. Bo w gornictwie i "dookola" pracuje sporo ludzi co potrafia przyjechac i zrobic rozrobe2. Po dekadach propagandy, a konkretniej klamstwa, jak to wegiel jest nasza podstawa i daje bezpieczenstwo ludzie by mogli zaczac zadawac bardzo niewygodne pytania jak to mozliwe ze "nagle" okazuje sie nierentowny