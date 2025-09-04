Polskie górnictwo wciąż na minusie. Państwo szykuje kolejne miliardy wsparcia
Polski przemysł wydobywczy węgla kamiennego zakończył pierwsze półrocze 2025 r. z dużą stratą netto, według danych Agencji Rozwoju Przemysłu, jak informuje serwis wnp.pl, strata netto górnictwa węgla kamiennego w pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. wyniosła 4,059 mld zł.MistrzKowalski
Komentarze (93)
najlepsze
1. Bo w gornictwie i "dookola" pracuje sporo ludzi co potrafia przyjechac i zrobic rozrobe
2. Po dekadach propagandy, a konkretniej klamstwa, jak to wegiel jest nasza podstawa i daje bezpieczenstwo ludzie by mogli zaczac zadawac bardzo niewygodne pytania jak to mozliwe ze "nagle" okazuje sie nierentowny
Wydobycie węgla kamiennego na świecie, przykładowe kraje:
Polska: ~594,6 ton/osobę.
USA: ~8327,3 ton/osobę.
Chiny: ~1745,5 ton/osobę.
Indonezja: ~2725 ton/osobę.
Do tego trzeba mieć mocny mandat polityczny. PO jest na skraju utraty władzy, nie może sobie pozwolić na takie ruchy.
@szymon-j: Odpusc bo i tak nie przetlumaczysz. Nie przebijesz propagandy.
Najprostszy przyklad: W moim miescie bylo kiedys 11 kopaln. Do konca roku zamkna ostatnia. Ostatnia PANSTWOWA bo jedyna prywatna od lat ma sie dobrze i sobie radzi a nawet caly czas sa oferty pracy :D
@gorzki99: Niezłe bajki dla pelikanów. Jedyna prywatna kopalnie w Polsce to Silesia i złożyła wniosek o sanację, tak jej świetnie idzie. I kiedy w Czechowicach-Dziedzicach było 11 kopalń? Bo tyle to nawet w Katowicach czy Bytomiu nigdy nie było.