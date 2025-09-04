Karetka bez sygnałów łamiąc stop, rozbiła trójkę nastolatek. Zmowa milczenia?
Sprawa jest o tyle ciekawa, że mimo upływu czterech dni, nikt z lokalnych mediów nie decyduje się nawet krótko poinformować o zdarzeniu. Na forach kompan sprawcy bagatelizuje sprawę a nawet ktoś obwiniania nastolatek. Czy w malych miastach jest coraz ciemniej i dochodzi do zmowy milczenia?Poludnik20
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
@Pokojowa: szczególnie gdy pochodząc z nizin dostaje się ciut przywilejów. Moim marzeniem jest by koniec przyszedł we śnie. By ktoś taki po mnie bie przyjeżdżał.
Kierowca karetki jadącej bez sygnałów zignorował znak STOP i uderzył w prawidłowo jadący pojazd marki Hyundai, którym podróżowało troje nastolatków.
@PustynnyDuch: Twój poprawiony tekst, choć poprawny, dopracowany i pełen treści, niestety przekracza ustalony przez administratorów limit długości dla pola "Tytuł". W rezultacie system nie pozwoli ci go użyć, a cała twoja praca poszła jak psu w dupę.
Komentarz usunięty przez autora