Tak wygląda uprawa żywności w krajach Mercosur.
Połączenie zatrutej pestycydami żywności z Mercosur, zawierającej substancje jak mankozeb czy picoxystrobina, z toksycznym zbożem z Ukrainy może wywołać katastrofalny wzrost zachorowań na nowotwory, zaburzenia hormonalne i inne ciężkie chorobySeno909
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 68
- Odpowiedz
Komentarze (68)
najlepsze
@Seno909: ważne że Niemcy będą mieli gdzie swoje samochody sprzedawać. FUR DEUTSCHLAND!!!
P.S. I nie, nie wspieram syfiastej żywności z Płd Ameryki ani tej z Ukrainy.
@Pytalski_malopolan: ależ właśnie ma. Czytałeś tę umowę?
BTW: niedawno do Szczecina zawinął rekordowy pod względem wielkości statek panamax - 50 tys. ton ładunku... granulatu soi prosto z serca Argentyny. Polscy hodowcy sprowadzają już teraz produkty rolnicze z Argentyny
Podaj info że to nie spelnia norm. Umowa w tyk przypadku zniesie. To jest głownie pasza dla zwierząt.
Poza tym, to jeszcze bardziej spowoduje patole bo będzie jak z zbożem z ukrainy. Producenci będą sprowadzać tańsze zamienniki i będą pisać ,,polski producent" lub ,,produkt polski". Ale nie już kraj pochodzenia xD