Polska będzie musiała splacić KPO nawet jesli go nie wyda
Polska razem z pozostałymi krajami EU zobowiązała się spłacić dług zaciągniety przez EU na cele KPO. Nawet jesli Polska nie wykorzysta pieniedzy dalej będzie musiała płacić dług.aversxx
Konfiarze ostrzegali, wykopki nie posłuchali, a teraz trzeba będzie spłacać jachty przedsiębiorcom xD
Tak właśnie wygląda peak dotacji.
Donald T.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ktoś serio myślał że będzie obiadek za darmo?
To znaczy była uczta dla wybranych.
Zwykli obywatele za to zapłacą w podatkach. 🤬
Cieszy mię ten rym: "Polak mądr po szkodzie"; Lecz jesli prawda i z tego nas zbodzie, Nową przypowieść Polak sobie kupi, Że i przed szkodą, i po
@NiekazdemusieudajewAmeryce: Aleś sobie znalazł autorytet. A o z-------j kasie z Funduszu Sprawiedliwości też powiedział ?
@aversxx: czemu @Karol1789 miałby to spłacać? UK nawet nie jest w UE