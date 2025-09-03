Bieg miejski, zamknięte centrum. Event tylko dla 1 płci.
Rzadko mnie coś denerwuje, ale jak widzę, że miasto zamyka centrum miasta i organizuje bieg TYLKO dla kobiet, to szlag mnie trafia. Cały rok, to jeden marny Bieg Fiata, już niedługo, bo bez fiata. Mógłby być drugi, ale niestety jest tylko dla pań.KrolWlosowzNosa
Nigdy, nigdzie w Polsce nie było takiej bzdury
@KrolWlosowzNosa: mylisz się
Z jednej strony denerwuje Cię zamykanie centrum miasta dla biegu a z drugiej chcesz więcej biegów?
https://running.life/kalendarz-biegow/polska/silesian-voivodeship/bielsko-biala
Niech sobie ida pobiegac gdzie indziej