Rekordowe ceny złota. Eksperci przewidują dalsze wzrosty
3508 dolarów - tyle trzeba dziś zapłacić za uncję złota - poinformował "Financial Times". To nowy rekord. Od początku 2023 roku ceny złota wzrosły blisko dwukrotnie.Kolekcjoner_dusz
No i najwazniejsza prawda - jak media zaczynaja na cos naganiac ulice to znaczy ze czas sie wysprzedawac
W tym samym czasie sp500 urósł z 130 na 1300 dolarów
Czyli inwestujac w amerykanska gielde pomniżyłbys pieniadze 10x a na złocie stracił