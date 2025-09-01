Pamiętacie artykuły o dużym bezrobociu młodych? Eurostat przyznał się do pomyłki
Niedawno pisali o skokowym wzroście stopy bezrobocia młodych. Dziś Eurostat nie tylko zrewidował w dół stopę bezrobocia za czerwiec w ogóle: z 3,53,1%, lecz także wśród młodych: z 14,112,7%SynMichaua
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
- Doceń
Komentarze (15)
najlepsze
To gwno nie upadnie. Po prostu wypłaci Ci na emeryturę (zakładajmy +25 lat) taką solidaną kwotę 800+ (dla wszystkich, bo zapaść demograficzna) i sobie będziesz z tego dalej smieszkować
Ale ten opis to popraw @SynMichaua, bo jest kompletnie bez sensu w takiej formie. Masz działającą strzałkę: ➡️ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wciaz takie jest