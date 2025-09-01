Fun fact: Hitler najechał Polskę jako pierwszą z całym swoim wojskiem, bo nas najbardziej się obawiał (z różnych powodów).

Gdyby tak najechał najpierw na np. Francję to nasze od zawsze honorowe podejście nadstawiania karku za wszystkich sprawiłoby, że Hitler miałby naszą armię u siebie w Berlinie.



Natomiast wszyscy nasi sojusznicy zrobili to co zrobili, czyli w zasadzie nic i to było dla Hitlera wiadome.