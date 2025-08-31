Ekspert twierdzi, że to przez duże zainteresowanie Polaków takimi koncertami i Polacy pokochali koncerty i stąd wyższa cena niż w innych państwach, a na pytanie do eksperta czy w takim razie w innych państwach mniej kochają koncerty i stąd niższe ceny, odpowiedział że nie, tam też kochają koncerty XD