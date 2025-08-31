Bilety na koncert Stinga w Polsce droższe niż w Niemczech czy Czechach
Koncert Stinga w Niemczech jest tańszy nawet o 25 proc. niż w Polsce, a za posłuchanie Diany Krall w Pradze można zapłacić prawie 40 proc. mniej niż we Wrocławiu.kapusniak
Komentarze (38)
Jeśli organizator widzi, że polacy więcej zapłacą, to da wyższą cenę.
@tenloginnieistnieje: jeśli chcą chwalić się przed kolegami ze wsi jacy to są światowi i modni to tak, muszą
Jakby raz czy drugi nie sprzedali połowy biletów, to byłoby później taniej (albo koncerty byly gdzie indziej)