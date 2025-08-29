Niemcy mają najwięcej wakatów w UE mimo największego napływu imigrantów
Najwyższą liczbę wolnych stanowisk pracy w UE odnotowano w Niemczech (1,05 mln). Jest to największa wartość na tle UE, UK oraz EFTA. Jednocześnie kraj ten jest najpopularniejszym celem migracji w Europie. Według Eurostatu w 2023 roku Niemcy przyjęły największą liczbę imigrantów (1,271 mln osób).przemyslaw-tabor
W 2017 były takie jaja, że chłop idzie do lekarza i mówi, że ma złamaną rękę mimo w pełni zdrowej ręki ( ͡° ͜ʖ ͡°) Trochę im urosło IQ od dłuższego pobytu w Europie i teraz mają lepsze pomysły, ale naginają jak można byleby nie pracować. A kobiety w hidżabach już na
mój znajomy jest lekarzem w skandynawii to ciapatek chciał go bić bo nie chciał mu lewego zaświadczenia o chorobie dać, poskarżył sie dyrektorce przychodni i tam mu od ręki wypisała