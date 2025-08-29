Wynika to z tego, że pracodawcy nie chcą tych arabów bo cały czas wyłudzają zwolnienia lekarskie.

W 2017 były takie jaja, że chłop idzie do lekarza i mówi, że ma złamaną rękę mimo w pełni zdrowej ręki ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Trochę im urosło IQ od dłuższego pobytu w Europie i teraz mają lepsze pomysły, ale naginają jak można byleby nie pracować. A kobiety w hidżabach już na Pokaż całość