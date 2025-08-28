Polska będzie mieć własne satelity.
W listopadzie pierwsze polskie satelity zostaną umieszczone na orbicie - poinformował w czwartek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas inauguracji Centrum Kontroli Misji Satelitarnych w warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej.VoxClamantisInDeserto
Nie możemy wysłać drugiego, tylko zawsze pierwszy?( ͡~ ͜ʖ ͡°)
A już są satelity przez Polaków robione i już śmigają. Amerykanie z nich korzystali, Ukraińcy przed wojną, itd.
A wykopki się wręcz idealnie to wpisują.
Ten wywiad uświadomił mi, że naprawdę mentalnie jesteśmy montownią Europy, którą jedyną ambicją jest produkować owoce/warzywa i je rozwozić po Europie.
Jakiś pociotek zrobi...
Reaktora na ziemi nie potrafili ogarnąć, a co dopiero satelitę na orbicie...
Co będzie robić ten satelita? Ciągnąć banner z reklamą pierogów...