Przełom pamięciach komputerowych. UltraRAM gotowy do masowej produkcji
Pamięć UltraRAM ma łączyć szybkość pamięci DRAM z właściwościami pamięci NAND oraz możliwością przechowywania danych nawet przez tysiąc lat. Nowy typ pamięci jest gotowy do masowej produkcji.deap
Komentarze (54)
najlepsze
W dodatku polska firma, a więc nic z tego nie będzie.
Uwierzę jak zobaczę.
Poza tym jak można mówić, że nowe przełomowe technologie nie trafiają do naszego życia patrząc jak wyglądał świat dziś a 20 lat temu. WTF.
Do piątku bingo tego tygodnia powinno się zamknąć.
@plpi2018: Czyli puścisz pętlę z iteratorem typu volatile (żeby nie było hazardu pomiędzy wątkami) i zanim pętla doliczy do 10mln to wypali komórkę w pamięci ;-) 10 mln to nie jest dużo - to jest przejrzenie jednego obrazka 4k po pikselu (subpikselu).
Anyway to jest być może alternatywa dla NAND ale cena musi być niska a gęstość upakowania