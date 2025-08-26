I bardzo dobrze. To, że ktoś myśli, że wojny nie będzie, to nie znaczy, że nie musi być na nią gotowy. Każdy powinien umieć zadbać o siebie i o bliskich w dowolnym kryzysie. Uzdatnianie i magazynowanie wody, rozpalenie ognia, znalezienie schronienia, udzielenie pierwszej pomocy. Przynajmniej od 2014 roku powinni ludzi szkolić