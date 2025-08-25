96% zużytego paliwa jądrowego nadaje się do ponownego użytku.
Pręt paliwowy jest używany przez 3-6 lat. Pozostaje radioaktywny przez setki tysięcy lat w składowisku. Jedna z niewielu firm zajmujących się recyklingiem jest francuska ORANO. W latach 60-70 potentatem w tym było USA.Neocaridina
Komentarze (26)
@AutoParowka: Oglądam p.Maisnera bo może coś powiedział o zużytym paliwie jądrowym bo w tytule widzę temat "fuzji jądrowej" a to rozczepienie i fuzja jądrowa to dwie pary kaloczy.co najwyżej leżące na jednej półce :P wstępnie zakładam że czegoś nie załapałeś i świeci Ci się lampka błędu ;).... napiszę czy zmieniłam zdanie po obejrzeniu. A ten Ukrainiec akurat jest skarbem dla Polski nagrywając po polsku, szanuj!
PS: łap
@AutoParowka: akurat w tym konkretnym przypadku ten "Ukrainiec" dokładniej wyjaśnia w czym rzecz, pokazuje nie tylko zalety, ale też wady reaktorów wysokotemperaturowych. Dla mnie jego materiał ma większą wartość edukacyjną niż ten wywiad.
A no dlatego że wykopanie soli z ziemi jest tańsze niż odparowanie wody by mieć sól morską.
Wszystko co robimy jest zawsze kwestią ceny. Jeżeli Ty produkujesz wg droższego procesu to też produkujesz droższą energię i zostaniesz wyparty przez tańszą energię tak długo jak musimy płacić za
@not-sweet: Robimy jedno i drugie, odparowuje się w cieplejszych krajach za pomocą "małych" bez odpływowych jeziorek w depresji geologicznej do których się upuszcza wodę morską kanałem a podczas odpływu pozwala wyschnąć i zbiera sól jak z kopani odkrywkowej.... jak myślisz jak powstały złoża soli kamiennej ;)
ale niektorzy i tak to robia
Tylko, że do wykorzystania tego reaktora jest potrzebny inny reaktor (fali postępującej), który jest technicznie trudny do budowy. W związku z tym, że paliwo jądrowe jest łatwo dostępne, jest go jeszcze sporo i w różnych krajach (nie ma monopolu) to nikomu nie opłaca się rozwijać tych nowych reaktorów. Bardzo dobrze opisał
@kwanty: Ale akumulatorom się zdarza ;) ... przynajmniej niektórym rodzajom.
